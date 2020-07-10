Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler?"
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Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler?"

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler?

10.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:19

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler?"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, evinin bahçesine atıldığını iddia ettiği birikmiş çöpler nedeniyle tepki gösterdi. Temizlemesine rağmen çöplerin yeniden çoğaldığını belirten Arslan, "Havadan mı geliyor bu çöpler?" dedi.

Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde ikamet eden Semih Arslan, sürekli evinin bahçesinde biriken çöpler nedeniyle dert yandı. Duyarsız kişilerin sorumsuzluğuna isyan eden Arslan, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

'Duyarsızlık beni çileden çıkarıyor'

Yaşadıklarının son bulmasını isteyen ev sahibi Arslan, "Yukarıdan gelen pislikler benim evin önünde toplanıyor. Marketten veya başka birileri tarafından atılan çöpler evimin önünü çöplük yuvasına çevirdi. Bıktık artık bu çöpleri temizlemeye, biz temizledikçe üzerine yenisi çoğalıyor. Bu durumu kişilerin duyarsızlığı olarak düşünüyorum. Böyle bir terbiyesizlik olamaz. Benim ailem var, çocuklar var burada yazık günah. Mecbur muyuz biz bu pisliği solumaya. Havadan mı geliyor bu çöpler? Bu kadar saçmalık ve duyarsızlık beni çileden çıkarıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: 'Havadan mı geliyor bu çöpler?'

Kaynak: İHA

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