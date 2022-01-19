EVİNİN AVLUSUNDA VURULDU, ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EVİNİN AVLUSUNDA VURULDU, ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Hasan İnci (65), evinin avlusunda pompalı tüfekle dizinden vuruldu.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da Hasan İnci (65), evinin avlusunda pompalı tüfekle dizinden vuruldu. Kendisini vurup kaçan kişiyi tanımadığını söyleyen İnci, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Kocailyas Sokak'ta oturan Hasan İnci'nin evine, iddiaya göre tanımadığı bir kişi geldi. Bir süre evin avlusunda konuşan ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulunan pompalı tüfekle İnci'yi dizinden vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları Hasan İnci'yi, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Hasan İnci'nin ifadesinde husumetlisinin olduğunu ve kendisini vuran kişiyi onun azmettirmiş olabileceğini söylediği öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

EVİNİN AVLUSUNDA VURULDU, ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

EVİNİN AVLUSUNDA VURULDU, ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

EVİNİN AVLUSUNDA VURULDU, ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

EVİNİN AVLUSUNDA VURULDU, ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Osmangazi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title