Evinin alt katında yangın çıktı, karantinada tutulan vatandaş polis eşliğinde olay yerine getirildi
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Adapazarı, Polis, 3. Sayfa

Evinin alt katında yangın çıktı, karantinada tutulan vatandaş polis eşliğinde olay yerine getirildi

Evinin alt katında yangın çıktı, karantinada tutulan vatandaş polis eşliğinde olay yerine getirildi İki katlı evin birinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı bir evin birinci katında çıkan yangında 1 kişi...

03.04.2020 03:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 03:29
Evinin alt katında yangın çıktı, karantinada tutulan vatandaş polis eşliğinde olay yerine getirildi

Evinin alt katında yangın çıktı, karantinada tutulan vatandaş polis eşliğinde olay yerine getirildi

İki katlı evin birinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı bir evin birinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenilen 2'nci katın ev sahipleri ise polis nezaretinde evlerini kontrol etmeleri için olay yerine getirildi.

Yangın, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Altınova Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yangın esnasında dumandan etkilenen Talha A. isimli bir vatandaş, itfaiye ekiplerince evden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangın itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen vatandaş ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, birinci katta çıkan yangının üst kata da zarar verip vermediğini öğrenmek için ev sahiplerine ulaşıldı. Ekiplerce ikinci katın sahiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutuldukları öğrenildi. Farklı bir yerde gözetim altında tutulan Cemal Ö. ile eşi polis eşliğinde olay yerine getirildi. Vatandaşlar tarafından açılan evi kontrol eden ekipler daha sonrasında olay yerinden ayrıldı. Yangında birinci kat tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Evinin alt katında yangın çıktı, karantinada tutulan vatandaş polis eşliğinde olay yerine getirildi

Kaynak: İHA

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Evinin alt katında yangın çıktı, karantinada tutulan vatandaş polis eşliğinde olay yerine getirildi
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