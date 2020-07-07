Evini yıkmak isteyen ekiplere silahla direnmeye çalıştı
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Evini yıkmak isteyen ekiplere silahla direnmeye çalıştı

- Evini yıkmak isteyen ekiplere silahla direnmeye çalıştı Şanlıurfa'da yıkım gerginliği Çatıya çıkan şahıs çenesine av tüfeği dayayıp yıkımı engellemeye çalıştı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye ekiplerinin yol genişletme çalışması gerekçesiyle evini yıkmasına karşı çıkan şahıs,...

07.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:27

- Evini yıkmak isteyen ekiplere silahla direnmeye çalıştı

Şanlıurfa'da yıkım gerginliği

Çatıya çıkan şahıs çenesine av tüfeği dayayıp yıkımı engellemeye çalıştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye ekiplerinin yol genişletme çalışması gerekçesiyle evini yıkmasına karşı çıkan şahıs, çatıya çıkıp çenesinin altına av tüfeği dayadı. Evin duvarına yaptırdığı dev Türk Bayrağının üstü kısmında duran şahıs "Mehmet Yılmaz ölür, bu bayrak sonra buradan kalkar, başka çaresi yok" diye bağırdı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yıkım gerginliği yaşandı. İddiaya göre belediye ekipleri, yol genişletme çalışması gerekçesiyle Mehmet Yılmaz isimli bir şahsın evini yıkma kararı aldı. Karara tepki gösteren ev sahibi, çatıya çıkıp çenesinin alt kısmına av tüfeği dayayarak yıkımı engellemeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredekilerin ikna etme çabalarına olumsuz yanıt veren Mehmet Yılmaz isimli ev sahibi, "Mehmet Yılmaz ölür, bu bayrak sonra buradan kalkar, başka çaresi yok" diye bağırdı. Yaklaşık 3 saattir evin çatısında duran şahsı ikna çabaları devam ediyor.

Evini yıkmak isteyen ekiplere silahla direnmeye çalıştı

Kaynak: İHA

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