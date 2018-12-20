Evini Yeğeni Soymuş

Gaziantep'te meydana gelen hırsızlık olayını, ev sahibinin yeğeninin arkadaşıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ulus Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, polisi arayarak evine hırsız girdiği ihbarında bulundu.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün yaptığı incelemenin ardından, yatak odasının kapısının kırıldığı evde, 2 cep telefonu, 3 altın bileklik, 7 taşlı bileklik, 8 yüzük, 1 altın set, 5 bilezik, 1 çift küpe ve 2 altın zincirin çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, olayını ikamet sahibinin yeğeni H.K. ile arkadaşı C.K'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan zanlılar, tutuklandı.

Operasyon sırasında ele geçirilen ziynet eşyaları ise ev sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA