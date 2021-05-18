Evini yaktı, mahalleliye "siz söndürün" deyip gitti
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Evini yaktı, mahalleliye "siz söndürün" deyip gitti

Evini yaktı, mahalleliye 'siz söndürün' deyip gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da ailesinden kalma evde tek başına yaşayan Mehmet Ali Bozkır, yaşadığı evi yakmak suretiyle kullanılamaz hale getirdi.

Antalya'da ailesinden kalma evde tek başına yaşayan Mehmet Ali Bozkır, yaşadığı evi yakmak suretiyle kullanılamaz hale getirdi. Bozkır'ın evi yaktıktan sonra bir süre seyrettiği, gelen mahalle sakinlerine 'yangını siz söndürün' dedikten sonra yürüyüp gittiği iddia edildi.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi Merkez mevkiinde gerçekleşti. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri belirtilen adrese geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine giderek yangına müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleye rağmen virane durumdaki eski köy evi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının meydana geldiği yerde bulunan mahalle sakinleri, evde psikolojik rahatsızlığı bulunan Mehmet Ali Bozkır'ın tek başına kaldığını, evi yaktıktan sonra bir süre seyrettiğini, mahalle sakinlerine 'siz yangını söndürürsünüz' dedikten sonra yürüyerek uzaklaştığını dile getirdi.

"Jandarma mahalleden ayrılırken yakaladı"

Mehmet Ali Bozkır'ın Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından Şişeler Mahallesinden yaya olarak ayrılırken yakalandığı, şizofren olduğu belirlenen gencin araca binmemek için bir süre direndiği ve mukavemette bulunduğu bildirildi.

"Çocuklar korkudan oynayamıyordu"

Mahalle sakinlerinden aynı zamanda muhtar azası olan Özgür Hakan, 1 yıl öncesine kadar Mehmet Ali Bozkır'ın herhangi bir problemi olmadığı 1 yıl içerisinde anne ve babasının ölümünün ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını belirterek "Çevresine ve mahalledeki insanlara zarar vermeye başladı. Sık sık jandarma gelip götürüyordu. Ama gerekli işlemlerin ardından yine geri geliyordu. Mahallenin çocukları korkusundan mahallede oyun oynayamaz oldu. Bugün evi yaktıktan sonra siz söndürürsünüz diyerek buradan uzaklaşmış. Sanırım jandarma yakalamış. Artık ev kullanılamaz hale geldiğine göre buraya gelmez. Eğer itfaiye gecikseydi yangın aşağıya ormanlık alana ve köyün içerisine gidecekti. Allah korudu" dedi. - ANTALYA

Evini yaktı, mahalleliye 'siz söndürün' deyip gitti
Evini yaktı, mahalleliye 'siz söndürün' deyip gitti
Evini yaktı, mahalleliye 'siz söndürün' deyip gitti
Evini yaktı, mahalleliye 'siz söndürün' deyip gitti
Evini yaktı, mahalleliye 'siz söndürün' deyip gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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