Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
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Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı

Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen yalnız yaşayan kadın evini yaktıktan sonra apartmanın kapısını kilitleyerek, 'kızım evi yaktı' şeklinde bağırarak kaçtı.

Denizli'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen yalnız yaşayan kadın evini yaktıktan sonra apartmanın kapısını kilitleyerek, 'kızım evi yaktı' şeklinde bağırarak kaçtı. Apartmanda bulunan vatandaşlar yan binanın çatısına atlayarak itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Apartmanda oturan aile sakinleri yangını gözyaşları içerisinde izledi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde 741 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Şizofren hastası olduğu iddia edilen Sema T., bilinmeyen bir nedenden ötürü evi yaktığı ve daha sonrasında apartmanın kapısını kilitleyerek 'kızım evi yaktı' şeklinde bağırarak kaçtığı belirtildi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Apartmanda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri apartman kapısını kırarak kısa sürede müdahale edilen yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişi ise yan binanın çatısına atlayarak itfaiye ekiplerince kurtarılmasının ardından sağlık görevlileri tarafından olay yerinde tedavisi yapıldı.

Apartmandaki yangını gözyaşları içerisinde izlediler

Apartmanda çıkan yangında itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan aile gözyaşları içerisinde kaldı. Genç kız apartmandaki yangını gözyaşları içerisinde izlerken, yanında bulunan muhabbet kuşuna bakarak teselli olmaya çalıştı. Diğer aile bireyleri olay yerinde evlerinde meydana gelen zararı gözyaşı içerisinde izledi. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine komşuları ayran hazırlayarak yardımcı olmaya çalıştı. Yangının ardından tahliye edilen apartmana vatandaşlar geri döndü.

"Dumandan dolayı inemedik, kapıyı kilitlemiş manyak kadın"

Apartmanın 4. katında oturan ve yangından son anda kurtulan Volkan Erkek; "Yangın var diye bağırmalarıyla biz, aşağıya inmeye çalıştık. Dumandan dolayı inemedik, kapıyı kilitlemiş manyak kadın, yan binanın çatısına atlayarak aşağıya indik. Kadın zaten şizofreni hastası daha önce birkaç sefer yatmasını sağladık yani, akli dengesi yerinde değil, anladığımız kadarıyla bütün binayı yakmaya çalıştı. Herkesin canına kast etmeye çalıştı" dedi.

Evi yaktığı belirtilen şizofreni hastası Sema T. gözaltına alındı

Öte yandan, evi ateşe verdiği iddia edilen Sema T'nin kızı Raziyenur T., evlerinin yandığının haberini alınca olay yerine koşarak geldi. Evi yaktığı belirtilen Sema T. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yangında apartmanın zemin katındaki daire kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı
Evini yakan kadın apartmanı kilitleyerek kaçtı, içeridekiler son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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