Yanan evi köpeğiyle izledi, dumandan etkilenen babası hastaneye kaldırıldı

Yanan evi köpeğiyle izledi, dumandan etkilenen babası hastaneye kaldırıldı Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bir genç, oturduğu evi ateşe verdi.

Yanan evi köpeğiyle izledi, dumandan etkilenen babası hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bir genç, oturduğu evi ateşe verdi. Bahçede evin yanışını köpeğiyle birlikte oturarak izleyen gencin babası ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Engingölü Kümevler'de meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen G.T. isimli genç, ikamet ettiği 13 katılı binanın 8. katındaki evi ateşe verdi. Dumanlar tüm daireyi sararken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar ise binayı tahliye etti.

Rahatlığı 'pes' dedirtti

Öte yandan G.T., köpeğiyle bahçede oturarak itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Yangında çıkan dumandan etkilenen G.T.'nin babası A.T. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

G.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut