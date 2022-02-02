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Evini yakan adamın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evini yakan adamın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da karısıyla tartışınca çocuklarının da içinde olduğu evi yakan zanlının gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da karısıyla tartışınca çocuklarının da içinde olduğu evi yakan zanlının gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde dün meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. öğle saatlerinde eşi Pınar K. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce koca evde eşi, çocukları, baldızı ve kayınvalidesi olduğu sırada evi ateşe verdi. Kısa sürede yangın büyüdü. Ahmet K. yangın çıkartıp aşağı inerken, evde bulunanlar da kaçtı. Apartmanın 6. katında çıkan yangın 7. kata da sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken Ahmet K. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının gözaltına alınma anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis zanlıyı götürürken vatandaşların da tepki gösterdiği görüldü. Zanlının polis merkezindeki sorgusunun devam ettiği bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ADANA

Evini yakan adamın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yangın, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Haber

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