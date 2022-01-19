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Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş Muğla İl Jandarma ekiplerinin Ortaca ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda evinin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ORTACA, MUĞLA (İHA) - Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Muğla İl Jandarma ekiplerinin Ortaca ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda evinin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde evinin bir odasını özel düzenek kurarak uyuşturucu hammaddesi yetiştirdiği tespit edilen şüpheli jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesi kırsal Güzelyurt Mahallesinde T.A. isimli şüphelinin evinde özel düzenek kurarak uyuşturucu hammaddesi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler T.A. isimli şüphelinin oturduğu evine operasyon düzenledi.

Şüpheli T.A.'ya ait iki evde yapılan aramada 228 gram skunk esrar maddesi, boyları 5-110 santim arasında değişen 22 kök kenevir bitkisi, hint keneviri yetiştirmede kullanılan ışık sistemleri ve oda sıcaklığını ayarlayan termometre ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.A. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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