Evini terk eden kızlarının dönmesini bekliyorlar
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Evini terk eden kızlarının dönmesini bekliyorlar

Evini terk eden kızlarının dönmesini bekliyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da tek odalı bir evde maddi imkansızlıklar içinde yaşayan Lütfiye-Saraç Besler çifti, evi terk eden 18 yaşındaki kızlarının dönmesini istedi.

Adana'da tek odalı bir evde maddi imkansızlıklar içinde yaşayan Lütfiye-Saraç Besler çifti, evi terk eden 18 yaşındaki kızlarının dönmesini istedi.

Lütfiye (42), Faraç Besler (53) çifti 18 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızları dünyaya geldi. Çift, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesinde hayatlarını idame ettirirken gündelik işlerde çalışan Faraç Besler, geçen sene kalp rahatsızlığı nedeniyle işe gidemez duruma geldi. Faraç Besler'in rahatsızlığı gün geçtikçe daha da ilerledi ve geçen Şubat ayında kalp ameliyatı oldu. Babalarından kalma tek odalı evde yaşayan ailenin 18 yaşındaki kızlarıysa maddi imkansızlıklar nedeniyle evi terk etti ve üvey abisinin yanında kalmaya başladı. Yaşam mücadelesi veren aile şimdi biran önce kızlarının geri eve dönmesini istiyor.

"Kızımızın yanımızda kalmasını istiyorum"

Anne Lütfiye Besler, eşiyle her gün tartıştıklarını, kızının da biran önce geri yanına gelmesini istediğini belirterek, "Durumumuz, evimiz çok kötü. Yıkanacak bir banyomuz bile yok. O nedenle kızım bile yanımda kalmıyor. Maddi geçimsizlik nedeniyle eşimle her gün tartışıyoruz. Evin her tarafı rutubet. Ben kızımızın yanımızda kalmasını istiyorum. Çaresizlikten burada tek kalmayı istemiyorum. Kızım her şeyden bıktı. Ben burada kalmak istemiyorum deyip gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Kızımız bizden utanıyor"

Baba Faraç Besler ise hayırseverlerden yardım istediğini söyleyerek, "Benim kızım burada kalmıyor. Tek odada 3 kişi olmuyor. Kızım kendi odası olmadığını için bu evde kalmadı. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Kızımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Kızımız bizden utanıyor" dedi. - ADANA

Evini terk eden kızlarının dönmesini bekliyorlar
Evini terk eden kızlarının dönmesini bekliyorlar
Evini terk eden kızlarının dönmesini bekliyorlar
Evini terk eden kızlarının dönmesini bekliyorlar
Evini terk eden kızlarının dönmesini bekliyorlar
Evini terk eden kızlarının dönmesini bekliyorlar
Evini terk eden kızlarının dönmesini bekliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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