Evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti
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Evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti

ADIYAMAN'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti
24.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:53

ADIYAMAN'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Evini su basan Besi Doğan'ın(68) yardımına ise polis ekipleri yetişti. Yaşlı kadını evinden alan ekipler kızının yaşadığı eve bıraktı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeni ile su baskınları yaşandı. Sümerevler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Besni Doğan polisten yardım istedi. Eve gelen polis ekipleri yaşlı kadını evden alarak kızının evine bıraktı. Evdeki su birikintisi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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