EVİNİ SU BASAN YAŞLI KADIN 21 KEDİSİ İÇİN AĞLADI; EVDEN ÇIKMAK İSTEMEDİ
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EVİNİ SU BASAN YAŞLI KADIN 21 KEDİSİ İÇİN AĞLADI; EVDEN ÇIKMAK İSTEMEDİ

İstanbul'da tek göz evde 20 kedi ve 10 köpeğiyle yaşayan 70 yaşındaki Mukaddes Pehlivan'ın evini şiddetli yağış sonrası su bastı.

EVİNİ SU BASAN YAŞLI KADIN 21 KEDİSİ İÇİN AĞLADI; EVDEN ÇIKMAK İSTEMEDİ
24.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:32

İstanbul'da tek göz evde 20 kedi ve 10 köpeğiyle yaşayan 70 yaşındaki Mukaddes Pehlivan'ın evini şiddetli yağış sonrası su bastı. Göle dönen evden kedi ve köpeklerini bırakıp çıkmak istemeyen kadını polis uzun uğraşlar sonunda ikna etti. Evde mahsur kalan kedi ve köpekleri veteriner ekipleri kurtardı. Tüm eşyaları su altında kalan ve kullanılamaz hale gelen yaşlı kadının 6 yıldır yalnız yaşadığı ve kimsesi olmadığı ortaya çıktı. 1 yıl önce de annesini kaybeden Pehlivan, 'çocuklarım' dediği kedi ve köpeklerini bırakmamak için gözyaşı döktü.

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bir gecekonduda yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mukaddes Pehlivan'ın evini de su bastı. Evde 20 kedi ve 10 köpekle yaşayan Pehlivan'ın yıkık, dökük harabe bir evde 6 yıldır yaşadığı ortaya çıktı. Kimsesi olmayan ve 1 yıl önce de annesini kaybeden Pehlivan 'çocuklarım' dediği kedi ve köpeklerini bırakıp evden çıkmak istemedi.

POLİS UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA İKNA ETTİ

Suyu tahliye etmek için olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaşlı kadını dışarı çıkarmakta başarılı olamayınca polis müdahale etti. Kedi ve köpeklerini bırakmak istemeyen kadını polisler uzun uğraşlar sonunda ikna ederek su dolu evden çıkardı. Eve gelen ambulanstaki sağlık ekipleri ise kadını sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından Başakşehir Belediyesi'nin veteriner ekipleri eve gelerek kedi ve köpekleri sağlık kontrolünden geçirmek için tek tek toplayıp, kliniğe götürdü. Evdeki saldırgan bir köpek ise bayıltılarak araca alındı.

KÖPEKLER UYUZ HASTALIĞINA YAKALANMIŞ Yaşlı kadın sağlık kontrollerinden sonra geri getirilmek şartıyla kedi ve köpeklerin kliniğe götürülmesine ikna oldu. Hayvanların ekipler tarafından alındığı sırada gözyaşı döken yaşlı kadını polisler evden uzaklaştırdı. Veteriner hekim, evdeki köpeklerden birkaçının uyuz hastalığına yakalandığı söyledi.

YAŞLI KADIN 6 YILDIR O EVDE YAŞIYORHarabe içindeki evde 6 yıldır yalnız yaşayan Pehlivan, hayvanlara çok düşkün olduğunu ve onları asla bırakmayacağını söyledi. Yıkık, dökük bir evde yaşayan yaşlı kadınlara komşularının yardım ettiği öğrenildi. Mahalleli, çok fazla kedi ve köpeği beslediği ve çoğunun hasta olduğu için rahatsız olduklarını dile getirdi.

"ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM"Her yerin su içinde olduğunu pencereden anlatan Pehlivan, "Kedi ve köpekleri bir kere alıp barınağa götürdüler, onun acısını hiç unutmuyorum, perişan oldum. Çocuklarım onlar beni istiyor. Onlara yardımlarla bakıyorum. Evin sadece bir odasında kalıyorum. Onlar olmadan yaşayamam, 1 yıl önce annemi kaybettim onun acısını hala yaşıyorum. Evin içine dere gibi su doldu. Yerden de su geldi. Kedilerim benden çare bekliyor, bakıyorlar. Korkudan çekyata kakalarını yapmışlar. 20 kedim, 10 köpeğim var. Hepsine bakarım ben, çocukluğumdan beri böyleyim" dedi.

YAŞLI KADIN YARDIM BEKLİYORBelediyeden kedileriyle yaşayabileceği düzgün bir ev isteyen Pehlivan, "Her yağışta su baskını oluyor ama bu sefer çok oldu. Korkudan ağzım, dilim kurudu. Evdeki suyu kovayla bahçeye döktüm. Su baskını sırasında kediler yüksek yerlere çıktı, düşenleri sudan ben çıkardım. Bu evden başka gidecek yerim yok, ailemden herkes öldü. Çocuğum yok, eşim 26 yıl önce öldü. Erkek kardeşlerim 1 yıl arayla vefat etti. Kız kardeşim var o da İzmir'de. Bana bir şey olmaz hayvanlarla yaşamaktan bağışıklık sistemim güçlendi. Astımım var hiç şikayetim yok. Kedi ve köpeğin tüyünden rahatsız olmuyorum" diye konuştu.

"HAYVANLAR HASTA"Komşusu Abdullah Benli, "Kadın gitmiyor, hayvanlara aşık. Biz ikna edemiyoruz. Hayvanlar hasta, hepsi uyuz olmuş." ifadelerini kullandı.

"KOKUDAN EVE GİRMEK ÇOK ZOR"Ali Aytekin ise, "Ben ufak tefek arızası veya ihtiyacı olduğundan yardım ediyorum ama eve girmek mümkün değil. Kedilerle aynı odada yaşıyor, aynı yatakta yatıyor. İçeride müthiş bir koku var, girilecek gibi bir koku değil. Biz kediler için bir odayı yapmayı önerdik ama kabul etmedi. Mahallede bir komşumuz var yemeği o getiriyor" dedi.

Görüntü dökümü: ----------------Yaşlı kadınla röp.-Yaşlı kadını ikna etmeye çalışan polis detayı-Su basan evin içinden detaylar-Evin içindeki kedi ve köpek detayı-Evin dışından detaylar-Komşu röp.-Suyun çekilmesi detayı-Ambulans detayı-Pencereden konuşan yaşlı kadın -Veterinerlerin kedi ve köpekleri evden çıkarma detayı

-Detaylar 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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