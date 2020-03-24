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Türkiye, Fatih, Spor

Evini spor salonuna dönüştüren milli sporcu İpcioğlu'ndan "Evde kalın" çağrısı

Türkiye'yi kayakla atlamada olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olan Fatih Arda İpcioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında spor salonuna çevirdiği evinde yaptığı antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.

24.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:08
Evini spor salonuna dönüştüren milli sporcu İpcioğlu'ndan 'Evde kalın' çağrısı

Türkiye'yi kayakla atlamada olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olan Fatih Arda İpcioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında spor salonuna çevirdiği evinde yaptığı antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.

Milli sporcu İpcioğlu, 2009'da başladığı kayakla atlama branşında yurt dışında çok sayıda organizasyona katıldı.

Güney Kore'nin Pyeong Chang kentinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan İpcioğlu, bu branşta Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olma başarısını gösterdi.

İpcioğlu, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde "Evde kal" çağrısına uyarak evini spor salonuna çevirip, formunu korumaya çalışıyor.

Evinin koridoruna dizdiği sehpalarla parkur oluşturan İpcioğlu, ortasına demir boru taktığı 5'er litrelik su bidonları ile ağırlık çalışıyor.

İpcioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki koronavirüs salgını dolayısıyla yurtta alınan tedbirlere uyarak evden çıkmadığını belirtti.

Evinde antrenörünün verdiği programa göre antrenman yaptığını ifade eden İpcioğlu, şunları kaydetti:

"Spor salonlarına gidip malzeme getirebilirim ama riskle karşılaşmamak için evdeki eşyaları kullanarak antrenman yapıyorum. Devlet büyüklerimizin çağrısına uyup evde kalmaya devam ediyorum. Bu süreçte antrenman programımı aksatmamaya özen gösteriyor, evdeki materyaller ile sporuma devam ediyorum. Siz de evde kalın, hareketsiz kalmayın."

Evini spor salonuna dönüştüren milli sporcu İpcioğlu'ndan 'Evde kalın' çağrısı

Kaynak: AA

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Evini spor salonuna dönüştüren milli sporcu İpcioğlu'ndan "Evde kalın" çağrısı

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