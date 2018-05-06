Evini Soyan Hırsız, Amcasının Oğlu Çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde amcasının oğlunun evini soyan hırsız, çaldığı elektronik eşyaları satmak isterken polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesindeki bir spot mağazaya çaldıkları elektronik eşyaları satmak isteyen Mert Ç, Fatih C, Seyit Ç, Şakir G, İzzet D. ve Sezer D. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete getirilen zanlılardan Sezer D. ifadesinde, elektronik eşyaları Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde yaşayan amcasının oğlu Muhlis D'ye ait ikametten çaldıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.