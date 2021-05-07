Evini silah imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı
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Evini silah imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı

Evini silah imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde oturduğu evi silah imalathanesine çeviren bir kişi ile evinde uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde oturduğu evi silah imalathanesine çeviren bir kişi ile evinde uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, H.K. isimli bir şüphelinin ikametinde silah imalatı yapıldığına dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adrese yaptığı operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçası ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından H.K. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de Ü.D. isimli bir kişinin uyuşturucu imalatı yaptığı yönünde edindiği bilgi üzerine, şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 104 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Evini silah imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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