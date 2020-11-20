Evini silah atölyesine çevirmiş
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Evini silah atölyesine çevirmiş

20.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:58
Evini silah atölyesine çevirmiş

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda evini silah tamir atölyesine çeviren Y.U., gözaltına alındı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda evini silah tamir atölyesine çeviren Y.U., gözaltına alındı.

Göle ilçesine bağlı Küçükaltınbulak ve Balçeşme köylerinde evleri bulunan kişilerin 'silah tamiri ve mühimmat üretimi yaptığı, kuru sıkı tabancaları da namlularını değiştirerek bilye atar tabancaya çevirip sattığı' yönünde bilgi alan jandarma ekipleri araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonunda da KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 07.00'da operasyon başlattı. Küçükaltınbulak ve Balçeşme köylerinde tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Baskında, Balçeşme köyünde yaşayan Y.U.'nun evini, silah tamir atölyesi olarak kullandığı ortaya çıktı. Y.U.'ya ait ev ile Küçükaltınbulak köyünde yaşayan M.T. ve Z.T.'nin evlerinde Mauser P.Tf.s marka tüfek, çeşitli çap ve markalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 151 tabanca fişeği, 11 el yapımı tabanca fişeği, 10 Mauser P.Tf. fişeği, 30 av tüfeği fişeği, 2 tabanca fişeği ile 1 adet silah tamirinde kullanılan matkap, 1 adet tetik, iğne ve fişek yapımında kullanılan taşlama cihazı, 2  adet mühimmat doldurma aparatı, 2 adet silah tamir ve imalatında kullanılan malzemeler bulunan sandık ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T. ve Z.T., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Y.U. ise sorguya alındı.


Evini silah atölyesine çevirmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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