Evini Şehit ve Gazi ailelerine bağışladı

-1 Milyon TL değerindeki evini şehit ve gazi ailelerine bağışladı

IĞDIR - Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde oturan İsmail Yazar evini Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile Iğdırlı 1974 Kıbrıs Barış Harekatına Katılanlar Dayanışma Derneğine bağışladı.

Iğdır'da bulunan ve 618 metrekare üzerine inşa edilen 1 milyon TL değerinde ki evini uzun zamandır bir yerlere bağışlamayı düşündüğünü belirten 85 yaşındaki İsmail Yazar, "En sonunda bu vatana hizmet eden şehit ve Gazilerimizin Iğdır'da yerinin olmadığını gördüm. Şehit ve gazilerimiz faydalansın diye 1 milyon TL değerinde ki evimi Iğdırlı 1974 Kıbrıs Barış Harekatına Katılanlar Dayanışma Derneği ile Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğine bağışladım. Evimin Tapusunu iki dernek adına geçirdim. Ben ölene kadar bu evde kalacağım. Ben öldükten sonra evi söksünler altını dernek binası üzerine de daire yapsınlar. Elde edecekleri geliri ise şehit aileleri ve gazilere versinler" dedi.

"Bu şekilde vasiyet ettim"

Yazar, "Evimin tapusunu kendi rızamla mutlu bir şekilde bu iki derneğe verdim. Çok mutluyum. Şehitler mutlu olsun. Evime 1 milyon TL verdiler satmadım. Ben 85 yaşındayım bana para pul değil insanlık lazım" şeklinde konuştu.

Iğdırlı 1974 Kıbrıs Barış Harekatına Katılanlar Dayanışma Derneği Başkanı İsmet Tağal, "İsmail abi mahallemizin insanı evini bir kuruma bağışlamayı düşünüyordu. Dernek binamıza gelip gidiyordu. Kendi kararı ile evini iki derneğe bağışlayacağını söyledi ve bağışladı. Kendisine minnettarız. Büyük bir fedakarlık yaptı. Adını, ilerde yaptıracağımız binamıza vereceğiz. Derneklerimizin manevi başkanıdır" dedi.

Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ise, "Çok memnun olduk. Büyük bir fedakarlıktır. Çok mutlu olduk ellerinden öpüyor, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA