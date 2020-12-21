Son dakika haberleri! - Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! - Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

21.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:29

Gelen son dakika haberlerine göre - Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon Kartal'da yaşadığı ikametinde sahte içki üreten şahsa polis tarafından baskın düzenlendi.

- Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

İSTANBUL - Kartal'da yaşadığı ikametinde sahte içki üreten şahsa polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken bir kişi yakalandı.

Kartal'da Yunus Mahallesinde Kemal A., isimli bir şahsın ikametinde sahte içki ürettiği bilgisinin edinilmesi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince harekete geçildi. 20 Aralık günü şahsın evine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 101 litre etil alkol, 19 adet 0.5 litrelik şişelerde 9.5 litre alkol, 12 adet karton kutu içerisinde 2 bin 160 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli Kemal A. ise yakalandı.

Hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılan Kemal A., isimli şahıs daha sonra serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! - Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon
Son dakika haberleri! - Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon
Son dakika haberleri! - Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon
Son dakika haberleri! - Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump İsmail Demir Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Uğur Yücel Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Umut Bulut Vitor Hugo Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! - Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:29:31. #1.15#
title