Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı

- Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı Ümraniye'de kumarhaneye çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi Aynı ilçede bir kıraathanede oyun oynarken basılan 4 kişiye ise idari para cezası uygulandı İstanbul'un...

Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı
29.04.2020 19:53 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:54

- Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı

Ümraniye'de kumarhaneye çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi

Aynı ilçede bir kıraathanede oyun oynarken basılan 4 kişiye ise idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve düzenlenen operasyonda ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 10 kişiye para cezası verildi. Bir kıraathanede basılan 4 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında denetimlerini artıran Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 22.30 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi, Petrolyolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine söz konusu bölgeye hareket ederek binanın çevresini kuşatan polis, eve girenleri tek tek tespit etti.

Evin bir odası kumarhaneye çevrilmiş

Ardından kumar oynatıldığı ileri sürülen eve operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, üç katlı evin ikinci katındaki bir odanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti. Evde kumar oynayan 5 kişiye bin 225'er liradan 6 bin 125 lira para cezası uygulandı. Aynı evde bulunan ve KOVİD-19 tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynayan 5 kişiye de "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan kişi başına 3 bin 180 idari para cezası kesildi. Odanın birini kumarhane olarak kullanan ev sahibi Yasin Y. ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı. Yasin Y.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ümraniye'de ruhsatsız kıraathanede kumar

Ümraniye polisi, yeni tip Covid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamındaki denetimlerde bu sabaha karşı bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti. Gece saatlerinde devriye görevi yapan emniyet ekipleri, ilçeye bağlı Doğanevler Mahallesinde açık olarak faaliyet gösteren bir kıraathaneye baskın düzenledi. Kıraathane sahibi Nuri K. ve kahvedeki diğer 4 kişiye idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi de dahi 5 kişinin her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 15 bin 900 lira para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathane ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Haber
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haber
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç...
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haber
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haber
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haber
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Ebru Şallı Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Selçuk İnan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Daha Fazla Türk Mayıs Adana Survivor
Şu an buradasınız: Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 20:58:54. #1.14#
title