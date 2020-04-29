Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı
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Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve düzenlenen operasyonda ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi.

Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı
29.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:15

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve düzenlenen operasyonda ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi. Bir kıraathanede basılan 4 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında denetimlerini artıran Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 22.30 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi, Petrolyolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine söz konusu bölgeye hareket ederek binanın çevresini kuşatan polis, eve girenleri tek tek tespit etti.

EVİN BİR ODASI KUMARHANEYE ÇEVRİLMİŞ

Ardından kumar oynatıldığı ileri sürülen eve operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, üç katlı evin ikinci katındaki bir odanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti. Evde kumar oynayan 5 kişiye bin 225'er liradan 6 bin 125 lira para cezası uygulandı. Aynı evde bulunan ve Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynayan 5 kişiye de "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan kişi başına 3 bin 180 idari para cezası kesildi. Odanın birini kumarhane olarak kullanan ev sahibi Yasin Y. ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı. Yasin Y.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

ÜMRANİYE'DE RUHSATSIZ KIRAATHANEDE KUMAR

Ümraniye polisi, yeni tip Covid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamındaki denetimlerde bu sabaha karşı bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti. Gece saatlerinde devriye görevi yapan emniyet ekipleri, ilçeye bağlı Doğanevler Mahallesinde açık olarak faaliyet gösteren bir kıraathaneye baskın düzenledi. Kıraathane sahibi Nuri K. ve kahvedeki diğer 4 kişiye idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi de dahi 5 kişinin her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 15 bin 900 lira para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathane ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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