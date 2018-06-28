Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
Fransa'nın başkenti Paris'teki evini 3 haftalığına kiraya veren genç kadın, geri dönüp evinin halini görünce hayatının şokunu yaşadı.
Modellik ve dansçılık yaparak geçimini sağlayan 23 yaşındaki Laurie Synakowski ek gelir elde etmek için evini kiraya çıkardı ancak bu kararından ötürü şimdi hiç olmadığı kadar pişman.
YATAKTA İDRAR VE DIŞKI BULDU
Zira 3 hafta için Kanadalı bir adama stüdyo dairesini kiralayan Laurie, 45 bin TL'lik zararla karşı karşıya kaldı. Fotoğraflarda yatak çarşafının tamamen idrar ve dışkıyla kaplı olduğu, banyonun kırılıp döküldüğü, yerlerde boş alkol şişelerinin ve çöplerin bulunduğu görülüyor.
ZARARININ KARŞILANMASINI İSTİYOR
Evin öncesi ve sonrası fotoğraflarını Facebook'tan yayınlayan Laurie Airbnb'den zararının karşılanmasını talep ediyor. Kanadalı adamın sitedeki sayfasında daha önce kaldığı yerlerden olumlu yorumlar aldığını gören genç kadın kiracısından hiç şüphelenmemiş.
KOMŞULAR "İYİ BİRİNE BENZİYORDU" DEDİ
Facebook'ta yaptığı paylaşımın altına, 'Sevimli stüdyo dairem dışkı, sidik, ve çok miktarda alkol şişesiyle dolu rezalet bir yer haline gelmiş' yazan Laurie yerden tavana kadar evin her yerinde idrar olduğunu ve yatağının bir tuvalet gibi kullanıldığını söylüyor. Laurie'nin komşuları da adamın 'iyi birine benzediğini' söylüyorlar. Ancak sonrasında Laurie ismi açıklanmayan Kanadalı kiracının alkol problemi yaşadığını ve depresyonda olduğunu öğrenmiş.
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Taş doldur eve kiraya verme aynı şey benim de başıma geldi.Kiraci evin bir odasına kül dökmüş,camlar leş,mutfak simsiyah ,tuvalet banyo fayanslar renk değiştirmiş idrardan bir tas şu bile dökmemiş,çöpleri mutfak dolabının içine istiflemiş,yerler sanki dışardan bir araba toprak getirip dökmüş. Ev evden çıkmış çöplüğe dönüşmüş. İnsanlar çok acımasız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Insanlarin evi kişiligi ve karakterini yansitir bu insanlarin karakterleri belli ki evi bu halde birakmişlar wc lerin nasil oldugunu tahmin bile edemiyorum iiiiyyyy midem bulandiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Emlakci bir dairemi kiraya verdi, sonra bende o binaya tasindim, adam tek 3 cocuklu aileydi, annesi babasi bekar kardesleri geldiler, sonra esinden ayrilmis kiz kardesi 4 cocukla geldi, hisim akraba derken her gordugumu not eder oldum, 17 kisi 3 arti 1 dairede yasadilar, neyse tahliye ettim ancak aldigim kiralar evin tadilatina yetmedi, duvara civiyi cakip ustune ceket asmislar, evi sattim kurtuldumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yıllardır kira da oturduğum evimden çikınca ev sahibim yalvardı çikmayayım dıye, kiraya aldığım rezil olan ev benden onceki kiracinin mahvettiği ev, kendi elimle kendi gucumle tamir edtip luks bir daireye donuşturdum, yeni kiraya taşındığım evin tadilatı da bakımıda ben yaptım, ev sahibleri cimbri kaliteli birşey yapmaz asla. Ama şu adamın da ne yaptığına kelime bulamıyorum, DOMUZ desem domuz ondan temizdır emin olun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sakin kiraya vermek için ev almayın katil olursunuz Allah göstermesin 90 i servet düşmanıCevap Yaz 5 Yayından Kaldır