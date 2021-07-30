Evini kenevir serasına dönüştürmüş
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Evini kenevir serasına dönüştürmüş

Evini kenevir serasına dönüştürmüş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenek kurularak kenevir yetiştirilen bir eve polis ekipleri operasyon düzenledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenek kurularak kenevir yetiştirilen bir eve polis ekipleri operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde hint keneviri yetiştirildiği ve bulundurulduğu iddiasıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 2 ultraviyole ışık, fan, zamanlayıcı kullanılarak oluşturulmuş yetiştirme düzeneği içerisinde saksılara ekili vaziyette hint kenevirleri ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak T.Ö., Y.K.S. ve C.Ş.K. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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