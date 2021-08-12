Evini kaçak sigara imalathanesine çeviren şahıs yakalandı
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Evini kaçak sigara imalathanesine çeviren şahıs yakalandı

Evini kaçak sigara imalathanesine çeviren şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de yaşadığı evi sigara imalathanesine dönüştüren şahıs, polis operasyonuyla yakalandı.

Eskişehir'de yaşadığı evi sigara imalathanesine dönüştüren şahıs, polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla hijyen koşullarının hiçe sayılarak sigara yapımında kullanılan ürünlerin yerlerde, merdiven altlarında ve uygunsuz koşullarda muhafaza edildiği bir adrese baskın yaptı. İkametini sigara imalathanesine dönüştürerek burada üretimi yapılan kaçak sigaraları piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Eskişehir'de tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 130 bin dal makaron, 30 bin dal sarılmış sigara, 320 adet mükerrer kullanım için sökülmüş TAPDK bandrolü, 94 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Evini kaçak sigara imalathanesine çeviren şahıs yakalandı
Evini kaçak sigara imalathanesine çeviren şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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