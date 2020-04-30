Evini imalathaneye çevirdi, pet bardakta uyuşturucu yetiştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evini imalathaneye çevirdi, pet bardakta uyuşturucu yetiştirdi

Evini imalathaneye çevirdi, pet bardakta uyuşturucu yetiştirdi
30.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:08

Evini imalathaneye çevirdi, pet bardakta uyuşturucu yetiştirdi Manisa'da evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile pet bardak ve saksılar içerisinde kenevir ve Skunk bitkisi yetiştiren bir kişi, jandarmanını düzenlediği operasyonla yakalandı.

Evini imalathaneye çevirdi, pet bardakta uyuşturucu yetiştirdi

MANİSA - Manisa'da evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile pet bardak ve saksılar içerisinde kenevir ve Skunk bitkisi yetiştiren bir kişi, jandarmanını düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarat çalışmalarını aralıksız yürüten Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi. Y.G. isimli şahsın evinin iç kısmında ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde ürettiği duyumunu alan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpek Timinin de desteğiyle düzenlediği operasyonda; saksı içerisinde kök Skunk bitkisi, yaklaşık gram kubar esrar, gram kenevir tohumu, tane Skunk bitkisi tohumu ile bitkileri yetiştirmede kullanılan adet ışıklandırma cihazı, adet ısıtma fanı, adet zamanlayıcı, adet termometre, adet iklimlendirme cihazı, bitkileri büyütmede kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Ev sahibi Y.G. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinden" gözaltına alındı.

Evini imalathaneye çevirdi, pet bardakta uyuşturucu yetiştirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haber
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Haber
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haber
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa...
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak
İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Evinde izole eden şahıs, 'korona şüphelisiyim' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti
Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Kızılay'dan 'çok acil' kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Lionel Messi Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Evini imalathaneye çevirdi, pet bardakta uyuşturucu yetiştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 20:05:06. #1.15#
title