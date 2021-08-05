Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
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Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş

Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Çankaya ilçesinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisini yetiştirmek için seraya çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisini yetiştirmek için seraya çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Çankaya ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyonda; 14 kök Hint keneviri, 115 gram kurutulmuş Hint keneviri, 26 adet Hint keneviri fidesi, çeşitli iklimlendirme ve elektronik malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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