Evini hayvanat bahçesine çevirdi
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Evini hayvanat bahçesine çevirdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Hurşit Engin, evini hayvanat bahçesine çevirdi.

Evini hayvanat bahçesine çevirdi
13.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:43

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Hurşit Engin, evini hayvanat bahçesine çevirdi. Onlarca hayvanı yıllardır besleyen Engin, maaşının üçte birini hayvanların yemlerine harcıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde yaşayan Hurşit Engin, evinde beslediği yaban hayvanlar için maaşının üçte birini harcayarak yem alıyor. Evin çatısında 30 adet güvercin bahçesinde ise kedi, köpek, tavuk, kaplumbağa, kirpi, hindi ve sincap besleyen Engin, hayvanlarının bakımı ile yakından ilgileniyor. Evinin önünde beslediği kaplumbağa ve sincap için baraka yapmadığı halde kendisinden ayrılmadığını belirten Engin, hayvanların kendisine alıştığını ve yanlarından ayrılmadığını ifade etti. Hayvanları çok sevdiğini belirten Hurşit Engin, "Hayvanlar olmazsa dağların güzelliği kalmaz. Yıllardır evimin önünde bekleyen sincaplar var. Bende besliyorum. Onlar gibi bir sürü hayvan besliyorum. Çok mutlu oluyorum. Ayrı ayrı sesler huzur veriyor. Geçen iki yıl önce Uludere ile Beytüşşebap ilçeleri arasında bulunan bir bölgede küçük bir kaplumbağa gördüm. Eve getirdim iki yıldır besliyorum. Ölene kadar besleyeceğim. Hobi olarak bu işi yapıyorum. Maaşımın üçte birini yemler alarak harcıyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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