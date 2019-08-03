Evini bodrumuna kaçak içki üretim tesisi kurmuş

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin kaçak içki üretimi yapıldığı iddia edilen eve düzenlendiği operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Didim ilçesi Balat Mahallesinde meyve bahçesi içerisinde bulunan ikamet ve arazide yapılan aramada ikametin alt katının depo olarak kullanıldığı ve kaçak içki üretiminde damıtma sistemiyle kurulmuş 2 adet büyük tesisatın kurulduğu ve aktif çalışır vaziyette olduğu tespit edildi.

Aramalarda büyük mavi variller içerisinde 460 litre viski, 390 litre rakı, 180 litre etil alkol, bin 246 adet değişik ebatlarda alkollü içki şişesi, 2 adet kazan, kazana bağlı 2 adet ocak ve tesisat aparatları, 4 adet 5 litrelik su şişesine doldurulmuş toplam 20 litre şarap, 8 adet 5 litrelik su şişesine doldurulmuş toplam 40 litre viski, 25 adet 750 ml su şişesine doldurulmuş toplam 18 litre viski, 2 adet 35cl doldurulmuş rakı, 2 adet 50 cl doldurulmuş rakı, 2 adet 50 cl doldurulmuş rakı, 2 adet 70 cl doldurulmuş rakı, 4 adet 1 litrelik doldurulmuş rakı, 2 adet 1 litrelik doldurulmuş viski, 20 adet 25 gramlık toz şarap mayası ve 49 adet 50 ml alkol aroması ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan Y.D., Y.D. ve M.D. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA