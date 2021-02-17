Evini bastıkları genci darp edip silahla öldürdüler
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Evini bastıkları genci darp edip silahla öldürdüler

17.02.2021 13:02 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:46
Evini bastıkları genci darp edip silahla öldürdüler

Adana'da bir kişi evini basan 3 kişi tarafından sopalarla darp edildikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü.

Adana'da bir kişi evini basan 3 kişi tarafından sopalarla darp edildikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi 53042 Sokaktaki 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Oğan'ın (26) kaldığı eve öğlen saatlerinde 3 kişi geldi. Kapıyı kırıp içeri giren şahıslar önce Oğan'ı sopalarla darp etti. Oğan kaçmak isterken onu tabancayla 3 yerinden vuran şahıslar kaçtı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Oğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Bir çok adresi basan polis zanlılara ulaşamadı. Polisin zanlıları yakalamak için çalışmaları sürerken, Oğan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Evini bastıkları genci darp edip silahla öldürdüler
Evini bastıkları genci darp edip silahla öldürdüler
Evini bastıkları genci darp edip silahla öldürdüler
Evini bastıkları genci darp edip silahla öldürdüler
Evini bastıkları genci darp edip silahla öldürdüler
Evini bastıkları genci darp edip silahla öldürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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