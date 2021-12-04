Evini bastığı kayınpederini defalarca bıçaklayıp kaçtı (3)

İZMİR (DHA) - YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'de, damadı Umut Atabey'in evini basıp bıçakla yaraladığı Hüseyin Er, tedaviye alındığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Er'in vücudunda 7 bıçak yarası tespit edildi.Polis, Umut Atabey'in yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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