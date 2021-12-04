Evini bastığı kayınpederini defalarca bıçaklayıp kaçtı (3) - Haberler
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Evini bastığı kayınpederini defalarca bıçaklayıp kaçtı (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Evini bastığı kayınpederini defalarca bıçaklayıp kaçtı (3)

YAŞAMINI YİTİRDİİzmir'de, damadı Umut Atabey'in evini basıp bıçakla yaraladığı Hüseyin Er, tedaviye alındığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İZMİR (DHA) - YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'de, damadı Umut Atabey'in evini basıp bıçakla yaraladığı Hüseyin Er, tedaviye alındığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Er'in vücudunda 7 bıçak yarası tespit edildi.Polis, Umut Atabey'in yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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