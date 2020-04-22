Evini bağlama atölyesine çevirdi
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Bağlama, Erciş, Koçak, Güncel

Evini bağlama atölyesine çevirdi

Evini bağlama atölyesine çevirdiVAN'ın Erciş ilçesinde bağlama ustası olan Menaf Koçak (58), koronavirüs salgını nedeniyle atölyeye çevirdiği evinin bir odası ile bahçesinde bağlama yapıyor.

22.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:17
Evini bağlama atölyesine çevirdi

Evini bağlama atölyesine çevirdi

VAN'ın Erciş ilçesinde bağlama ustası olan Menaf Koçak (58), koronavirüs salgını nedeniyle atölyeye çevirdiği evinin bir odası ile bahçesinde bağlama yapıyor. Erciş ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayan bağlama ustası 3 çocuk babası Menaf Koçak, koronavirüs (Covit-19) salgını nedeniyle ilçe merkezindeki atölyesini kapattı. Dışarı çıkmayıp, kendisini izole eden Koçak, evinin bir odasını ve bahçesini atölyeye dönüştürdü. Koçak, günlerini burada küçük ve büyük boy bağlama yaparak geçiriyor. Koçak, "Dünyayı saran koronavirüs salgınından dolayı, dışarı çıkmadığımız için evimin bir odasını ve bahçemizi bağlama atölyesine çevirdim. Günün 8-10 saatini bağlama üretimi yaparak geçiriyorum. Bağlama parçalarını birleştiriyorum, Uyumlu ağaçlardan güzel bir tını elde ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için de cura imal edip, onlara müziği sevdirmeye çalışıyoruz. Burada yaptığım bağlamaların hem satışını yapıyorum, hem de sosyal bir alan oluşturmaya çalışıyorum" dedi.

Evini bağlama atölyesine çevirdi

Kaynak: DHA

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