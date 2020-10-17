Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi

17.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:23
Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi

Afyonkarahisar'da yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen evini atölyeye çevirerek kıl testereyle ahşaptan yaptığı eserleri balkonunda sergilemeye başladı.

Afyonkarahisar'da yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen evini atölyeye çevirerek kıl testereyle ahşaptan yaptığı eserleri balkonunda sergilemeye başladı.

Ahşaba gönül veren Yakup Demirci, üzerinde Türkçe, Arapça Allah ve Kuran-ı Kerim'den ayetlerin yazdığı tabloları isteyenlere çoğunlukta ücretsiz olarak hediye ediyor. Reklamcı arkadaşlarından esinlenerek, ahşaba şekil vermeye başlayan Demirci, 30 yıldır hobi olarak kıl testereyle göze hitap eden eserler üretiyor. Pandemi döneminde yetkililerin 'Evde kal' çağrısına uyan emekli öğretmen Demirci, evinin bir odasını ve balkonunu atölyeye çevirdi. Burada gün içinde hobi olarak ahşaba şekil vermeye başlayan Demirci, hazırladığı eserleri balkonda ve evinin önünde sergilemeye başladı. Görenlerin hayran kaldığı ahşap eserleri Demirci, isteyenlere parasız hediye ediyor. Ahşapla uğraşmanın stres aldığını ifade eden Demirci, ömrünü balkonunda ahşapla uğraşarak geçirmekten mutlu olduğunu söyledi.

"Boş durmayı sevmiyorum"

30 yıldır ahşapla uğraştığını ifade eden Demirci, bu uğraşının çok rahatlatıcı olduğunu dile getirdi. Demirci şöyle devam etti:

"Haliyle bu uğraşım beni çok rahatlatıyor. Virüsün topluma sağladığı sıkıntıyı ben burada unutuyorum. Canım istediği zaman çalışıyorum, canım istediği zaman istirahat ediyorum. Boş teneke çok ses çıkarır derler o bakımdan ben boşluğu sevmiyorum. Bu çalışmayla vakit geçirmiş oluyorum."

"Daha önce dükkanda çalışıyordum"

Daha önceden dükkanının olduğunu, ancak sonradan evde bu işlere devam ettiğini anlatan Demirci: "Daha önceden benim dükkanım vardı. Bu virüs çıktıktan sonra o dükkandan alet edevatı evime getirdim. Burada çalışmaya başladım. Evde de epey iş yapar hale geldik. Her ne kadar ev olsa da güzel işlerimizi yaptık" dedi.

"Hediye olarak veriyorum"

Yaptığım eserleri balkonunda sergilediğini kaydeden Demirci, yoldan geçenlerin meraklı gözlerle balkonuna baktığını söyledi. Demirci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görenler bu çalışmayı meraklı gözlerle seyrediyorlar. Fiyat sorarak diyalog kuruyorlar. Ben de 'nerede kullanacaksınız?' diye soruyorum. Ben daha çok para almadan hediye veriyorum. Onlar da memnun olarak ayrılıyorlar. Amacım da zaten para kazanmak değil daha çok gençlere çalışmanın güzel bir şey olduğunu göstermek istiyorum. O yüzden burada gönlümce çalışıyorum. Ömrümün sonuna kadar bu işle meşgul olmaya devam edeceğim." - AFYONKARAHİSAR

Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi
Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi
Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi
Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş İlham Aliyev Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Füze S 400 Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 12:23:35. #1.15#
title