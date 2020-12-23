Evini ateşe verip kaçtığı iddia edilen kadın aranıyor
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Evini ateşe verip kaçtığı iddia edilen kadın aranıyor

23.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:52
Evini ateşe verip kaçtığı iddia edilen kadın aranıyor

Kastamonu'da kendisine ait evi ateşe verdiği iddia edilen kadın aranıyor.

Kastamonu'da kendisine ait evi ateşe verdiği iddia edilen kadın aranıyor.

İddiaya göre, N.Y, Honsalar Mahallesi Tevser Sokak'ta kendisine ait kullanmadığı müstakil evi ateşe verdi.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi.

Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan N.Y'yi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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