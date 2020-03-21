Evini ateşe verip, bahçede uyudu
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Evini ateşe verip, bahçede uyudu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Murat S. (49), evini ateşe verdikten sonra bahçede uyudu.

21.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:29
Evini ateşe verip, bahçede uyudu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Murat S. (49), evini ateşe verdikten sonra bahçede uyudu. İtfaiye yangının söndürürken, gözaltına alınan Murat S., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İsabeyli Mahallesi'nde psikolojik sorunları bulunan, işsiz, evli ve 1 çocuk babası Murat S., evini ateşe verdi. Ardından da evden aldığı döşek ve yorgan ile kurduğu yatağa yatan Murat S., uykuya daldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Murat S. uyurken bulunurken, itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürdü.

DAHA ÖNCE DE YAKMAYA ÇALIŞINCA EŞİ EVİ TERK ETMİŞEvini yaktığı belirlenen Murat S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Daha önce de evini yakmaya kalkıştığı öğrenilen Murat S'nin girişiminin komşuları tarafından engellendiği, eşinin o günden sonra çocuğunu da alıp evi terk ettiği belirtildi. Jandarmada ifadesi alınan Murat S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gidecek yeri olmayan Murat S.'ye sonrasında. bir komşusu sahip çıkıp evini açtı.ALDIĞI HAPIN ETKİSİYLE YAKTIĞINI ÖNE SÜRDÜOlay anını anlatan Murat S., "Hastalığımdan dolayı ev düzenim yok. Alzheimer ve diyabet hastasıyım. Tansiyon hastasıyım. Yemeklerimi kendim yapabildiğim kadar yapıyorum. Gece doktorun yazdığı haptan 2 tane içtim. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Evimin önünde kapımın önünde uyumuş kalmışım" dedi.İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik ise, "Gece evini ateşe vermiş. Konuştuğumuzda bu olaydan haberinin olmadığını, bilinç dışı yaptığını belirtti. Mahalle olarak, Murat kardeşimize sahip çıkmak istiyoruz. Yalnız bizler değil, devletimizden de aynı ilgi ve alakayı bekliyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan da yardım alarak, hep birlikte Murat kardeşimize sahip çıkalım, evini yeniden yapalım" dedi.

Murat S.'ye evini açan Hüsnü Bizimyer ise, "Mahalle sakinlerimizden Murat arkadaşımız bilinç dışında evini yakmıştır. Şu anda kalabilecek bir yeri olmadığı için benim yanımda kalmaktadır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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