Evini Ateşe Veren Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yaşadığı evi ateşe veren kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yaşadığı evi ateşe veren kişi gözaltına alındı.
Belediye Evleri Mahallesi'nde dört katlı binanın ilk katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
İtfaiye ekipleri, Ramazan Doğan'a ait olduğu belirlenen evdeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Evde yapılan ilk incelemede evin içindeki perdelerin tutuşturulduğu, yangının daha sonra buradan yayıldığı belirlendi.
Polis ekipleri, evini ateşe verdiği ileri sürülen Doğan'ı gözaltına aldı.
Yangın nedeniyle evinde hasar oluşan Doğan'ın, evi kendisinin yaktığını kabul ettiği öğrenildi.