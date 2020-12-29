Evini ateşe veren madde bağımlısı genç, faciaya neden oluyordu

- Evini ateşe veren madde bağımlısı genç, faciaya neden oluyordu Oğlu evini yakan emekli öğretmen baba isyan etti " Evi oğlum yaktı.

- Evini ateşe veren madde bağımlısı genç, faciaya neden oluyordu

Oğlu evini yakan emekli öğretmen baba isyan etti " Evi oğlum yaktı. Ona bakmak zorunda değilim"

Anne ve babasına öfkelenip odasını ateşe verdiği belirtilen madde bağımlısı genç, az kalsın apartmanı yakıyordu

Daireden yayılan dumanlar apartmanı kaplarken, binadakiler tahliye edildi

ANTALYA - Antalya'da anne ve babasına öfkelenip evini ateşe verdiği ileri süren madde bağımlısı bir kişi, az kalsın faciaya neden oluyordu. Yangında bina tahliye edilirken büyük panik yaşandı. Madde bağımlısı gencin emekli öğretmen babası ise, "Evi oğlum yaktı. Ona bakmak zorunda değilim" diyerek isyan etti.

Yangın, sabah 09.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 633 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1'nci katında çıktı. İddiaya göre anne ve babasıyla kalan madde bağımlısı M. D. (37), odasındaki elbise dolabını ateşe verip kaçtı. Bu sırada dumanları fark eden aile, içerideki kafeste bulunan muhabbet kuşları ile köpeklerini alarak kendilerini sokağa attı. Yoğun dumanın kapladığı apartman sakinleri de olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Ekipler, alevlere müdahalede bulunurken, evini yaktığı ileri süren M. D.'nin emekli öğretmen babası Meriç D., oldukça öfkelendi. Oğluna tepki gösteren Meriç D., "Bakmak zorunda değilim. 37 yaşında Oğlum yaktı. Çarşafları, yatakları tutuşturmuş." diyerek gözyaşı döktü.

Yangından kaçarken apartman merdivenlerinden düşerek yaralanan Leyla Yorulmaz, "Dumandan ortalık gözükmüyordu. Simsiyahtı. Düştüm. Elimde de köpeğim vardı, onu korurken ben düştüm." diye konuştu.

İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen M. D.'yi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN