Evini Ateşe Verdiği İddia Edildi

İZMİR'İN Ödemiş İlçesi'nde Turan Oruç'un yalnız yaşadığı evini ateşe verdiği iddia edildi. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Turan Oruç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Ödemiş ilçesi İnönü Mahallesi'nde Turan Oruç'un yalnız yaşadığı evde, bugün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Kullanılmaz hale gelen evi Turan Oruç'un ateşe verdiği iddia edildi. Yangını çıkardığı ve evinin karşısına geçip izlediği iddia edilen Turan Oruç'un, su kovalarıyla alevlere müdahale etmek için gelen mahalle sakinlerine de tepki gösterdiği öne sürüldü.



Polis, Turan Oruç'u ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. - İzmir