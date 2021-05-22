Evine ve bahçesine kenevir eken zanlı jandarmaya yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evine ve bahçesine kenevir eken zanlı jandarmaya yakalandı

Evine ve bahçesine kenevir eken zanlı jandarmaya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda evine ve bahçesine kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan arama 102 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda evine ve bahçesine kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan arama 102 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Simav ilçesi Yeşilköy köyünde S.O. (24) isimli bir şüphelinin evinde ve bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şubesi ekiplerince, şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Eşzamanlı yapılan arama sonrasında 102 kök kenevir bitkisi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu
45 yaşındaki sapığın istismar ettiği 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı
45 yaşındaki sapığın istismar ettiği 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı
Fırtına Ayvalık'ı esir aldı, 20 tekne battı! Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü
Fırtına Ayvalık'ı esir aldı, 20 tekne battı! Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Bülent Ersoy Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evine ve bahçesine kenevir eken zanlı jandarmaya yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 19:09:59. #1.13#

title