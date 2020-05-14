Evine uyuşturucu baskını yapılan müzisyen tutuklandı
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Evine uyuşturucu baskını yapılan müzisyen tutuklandı

Denizli'de kentin göbeğinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edilen müzisyen, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Evine uyuşturucu baskını yapılan müzisyen tutuklandı
14.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:07

Denizli'de kentin göbeğinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edilen müzisyen, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Tutuklanan şahsın korona virüs salgını nedeniyle İstanbul'dan Denizli'ye geldiği öğrenildi.

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rap tarzı müzik yapan ve müzisyen olduğu öne sürülen Nihat B.'nin (25) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Kentin merkezindeki adrese JASAT ve jandarma ekipleri, eğitimli K9 köpekleri ile operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste çatı katında 10 adet kenevir, 30 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, esrar öğütme makinesi ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Nihat B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu söylediği öğrenilen şahsın korona virüs salgını nedeniyle İstanbul'dan Denizli'ye geldiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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