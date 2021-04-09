Evine taksi gönderilen emekli gurbetçiyi bankanın güvenlik görevlisi dolandırılmaktan kurtardı
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Evine taksi gönderilen emekli gurbetçiyi bankanın güvenlik görevlisi dolandırılmaktan kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evine taksi gönderilen emekli gurbetçiyi bankanın güvenlik görevlisi dolandırılmaktan kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde telefon dolandırıcılarının şehir merkezinden köydeki evine taksi gönderdikleri emekli gurbetçiyi, bankanın güvenlik görevlisi dolandırılmaktan kurtardı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde telefon dolandırıcılarının şehir merkezinden köydeki evine taksi gönderdikleri emekli gurbetçiyi, bankanın güvenlik görevlisi dolandırılmaktan kurtardı.

Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde ikamet eden Almanya'dan emekli 68 yaşındaki M.K.'yi arayan telefon dolandırıcıları kendilerini jandarma olarak tanıttı. Beyşehir merkezde bulunan bir banka şubesinde büyük bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştireceklerini ve gözaltılar yapacaklarını belirten dolandırıcılar, M.K.'den kendilerine yardımcı olmasını istedi. Telefon dolandırıcıları, yaşlı adamdan parasının bulunduğu banka şubesindeki hesabından 10 bin euro çekerek havale yoluyla hesaplarına yatırılmasını istedi. "Ama Beyşehir'e gitmek için atım, arabam" yok diyen yaşlı adama, "Sen merak etme biz sana özel taksi göndereceğiz, parasını da biz ödeyeceğiz" diyen telefon dolandırıcıları, ardından taksiyi adrese gönderdi. Gönderilen taksiyle banka şubesine gelen yaşlı adamın elindeki telefonla uzun süre görüşme yapmasından şüphelenen bankanın güvenlik görevlisi, şahsın dolandırılabileceğini düşünerek polise haber verdi.

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

İhbar üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka şubesine geldiğinde yaşlı adamın hala telefonla görüşme halinde olduğunu fark etti. Dolandırılmak üzereyken polis ekiplerinin uyardığı M.K. telefonunu kapattırarak banka şubesi dışına çıkarılınca parayı istenilen hesaba yatıramadı. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan M.K. ulaşamadığı eşini de merak edince devreye polisler girdi. Polisin Yeşildağ Mahallesindeki eviyle iletişime geçilmesinin ardından eşinin iyi durumda olduğunu öğrenen M.K. rahat bir nefes aldı. Yaşlı adam daha sonra ifadesine başvurulmak ve müracaatı alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Gazetecilerin sorusu üzerine, "Dolandırılmadım elhamdülillah" diye konuşan M.K. banka görevlisi ve polis ekiplerine teşekkür etti. - KONYA

Evine taksi gönderilen emekli gurbetçiyi bankanın güvenlik görevlisi dolandırılmaktan kurtardı
Evine taksi gönderilen emekli gurbetçiyi bankanın güvenlik görevlisi dolandırılmaktan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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