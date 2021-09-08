Evine su akınca, üst komşusuna gitti şok oldu
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Evine su akınca, üst komşusuna gitti şok oldu

Evine su akınca, üst komşusuna gitti şok oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de evine su aktığını gören kadın üst komşusuna giderek su akıttığını ve kapatmasını istedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de evine su aktığını gören kadın üst komşusuna giderek su akıttığını ve kapatmasını istedi. Korona testi pozitif çıkan üst komşu, hamile kadına tükürdü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Aydınpınar Caddesi üzerinde evi bulunan ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen S.Ş.'nin evine üst kattan su akmaya başladı. Durumu fark eden S.Ş., görme engelli olduğu öğrenilen üst komşusu Ö.İ.E.'nin dairesine giderek evine su akıttığını söyleyerek konuşmak istedi. Kapıyı açan Ö.İ.E ile S.Ş. arasında tartışma çıkınca Ö.İ.E., hamile kadına tükürdü. Bir anda şok yaşayan kadın durumu polisi ekiplerine bildirdi. Şikayetçi olan kadın hastaneye giderek kontrolde yaptırırken konu savcılığa iletildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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