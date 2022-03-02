Evine silahla gelen boşanma aşamasındaki kocasından KADES'le kurtuldu - Haberler

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Evine silahla gelen boşanma aşamasındaki kocasından KADES'le kurtuldu

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Evine silahla gelen boşanma aşamasındaki kocasından KADES'le kurtuldu

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki karısının evine silahla gelen şüpheli, olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de boşanma aşamasındaki karısının evine silahla gelen şüpheli, olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Cunudiye Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan S.A, boşanma aşamasında olduğu eşi Ali A'nın (31) elinde tüfekle kapısının önüne gelmesi üzerine cep telefonuna yüklediği İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kullandı.

Bölgeye sevk edilen 4 ekip, 2 dakika içinde kadının evine ulaştı.

Elinde bulunan ruhsatsız av tüfeği alınarak etkisiz hale getirilen Ali A, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan Ali A. hakkında eşine yaklaşmaması için önleyici ve koruyucu tedbir uygulandığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Polis, KADES, Güncel, Haberler

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