Evine Roket Düşen Aile Göz Yaşlarına Hakim Olamadı

Afrin'den terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan bölgeden atılan roket, Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde 3 katlı bir evin teras katına düştü. Aile fertleri olay sonrası göz yaşlarına hakim olamadı. Başkan aileyi teselli etti.

Afrin'de terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan bölgeden Kilis'e atılan roket Kılıçoğlu Ailesi'nin evinin terasına isabet etti. Düşen roket nedeniyle büyük paniğin yaşandığı olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşen roketin etkisiyle evin önündeki hafif ticari araç hasar gördü. Roket atıldığı esnada evde bulunan Cuma Kılıçoğlu ve ailesi büyük bir panik ile evden kaçıştı. Ölü ve yaralının olmadığı olay yerine gelen Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Cuma Kılıçoğlu ve ailesini teselli etti.

Ev sahibinin kızı olduğu öğrenilen bir kadın roket atanlara, "Eliniz ayağınız kırılsın" diye beddua etti.

Belediye Başkanı Hasan Kara, roket düşen evin sahiplerini teselli ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de sivillerin ölmemesi için hassas davrandığını ancak PKK, PYD'li teröristlerin Kilis'e doğru roketleri gelişi güzel gönderdiğini belirterek, bunu teröristlerin yapabileceğini dile getirdi.

Ağlayan aile fertlerine 'dik durmaları' uyarısında bulunan Başkan Kara, olayda yaralı olmadığını ve evinde hasar olan aileye devletin gereken her türlü desteği sağlayacağını dile getirdi. Ev sahibi Cuma Kılıçoğlu, ailece evde oldukları sırada büyük bir patlama ile irkildiklerini belirterek, roketin merdiven boşluğuna denk geldiğini söyledi.

Kıbrıs Gazisi ve 15 Temmuz Gazisi olan 70 yaşındaki Selahaddin Eyyübi, elinde Türk Bayrağı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için geldi. Roketin düştüğü evin önüne gelen ve askerlerimiz için dua eden Selahaddin Eyyübi, göz yaşlarına hakim olamadı. - KİLİS