Evine kurduğu özel düzenek ile Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evine kurduğu özel düzenek ile Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evine kurduğu özel düzenek ile Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Kayseri polisi, evinin odasına kurduğu özel düzenek ile Hint keneviri yetiştiren yabancı uyruklu şahsı, düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Kayseri polisi, evinin odasına kurduğu özel düzenek ile Hint keneviri yetiştiren yabancı uyruklu şahsı, düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu M.B., H.A. ve H.N.'nin yeşil reçeteye tabi hapları sattığını tespit etti. Şahısları takip ederek yakalayan ekipler, üst ev ve araç aramasında 952 adet sentetik ecza, 55 adet methadone (Sentetik Opioid Haşhaştan elde edilen ilaç grubu), bir adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirdi.

Evinin odasına özel düzenek kurup Hint keneviri yetiştiriyormuş

Öte yandan, olayın devamında yapılan çalışmada M.B.'nin vermiş olduğu ifadeye istinaden M.Ş.'nin evinde de arama yapıldı. Yapılan aramada, M.Ş.'nin aramada odanın bir köşesinde Hint keneviri yetiştirdiği, ayrıca bunun için özel düzenek hazırladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor - KAYSERİ

Evine kurduğu özel düzenek ile Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Vladimir Putin Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Merve Dizdar Bahar Candan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evine kurduğu özel düzenek ile Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:21:35. #1.15#
title