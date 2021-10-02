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Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Serkan Aydın, evine gittiği 3 çocuk annesi Esra U. (37) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

AYDIN (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Serkan Aydın, evine gittiği 3 çocuk annesi Esra U. (37) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra U., eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı. Esra U., tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra U.'yu gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Haber: Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
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