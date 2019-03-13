Evine Gitmek İsteyince Hastanelik Oldu - Adana

Adana'da eve dönmek istediğini belirttiği erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda T.K. (42) ismi henüz belirtilmeyen erkek arkadaşıyla bir süre konuştuktan sonra evine dönmek istediğini belirtti.

Ancak teklifi kabul edilmeyen kadın çıkan tartışma sonucu erkek arkadaşı tarafından yüzünün çeşitli yerlerinden darbedildi.

Kadının darbedildiğini gören, olay yerine yakın akaryakıt istasyonu çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Akaryakıt istasyonunda ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alınarak Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA