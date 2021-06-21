Evine girip çıkamayan engelli vatandaş için özel rampa yapıldı
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Evine girip çıkamayan engelli vatandaş için özel rampa yapıldı

Evine girip çıkamayan engelli vatandaş için özel rampa yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alanya Belediyesi, evine rahat girip çıkamayan engelli vatandaşın talebi üzerine, 1 metre genişliğinde engelli rampası yaptı.

Alanya Belediyesi, evine rahat girip çıkamayan engelli vatandaşın talebi üzerine, 1 metre genişliğinde engelli rampası yaptı.

Alanya'nın Fakırcalı Mahallesi'nde yaşayan engelli vatandaş Havva Barcın, evinin önüne tekerlekli sandalyesini rahatça kullanabileceği bir yol yapılması için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den yardım talebinde bulundu. Fen İşleri ekipleri, Başkan Yücel'in talimatı ile Fatma Barcın'ın yaşadığı Fakırcalı'nın yüksek yaylasına gelerek yol çalışması gerçekleştirdi.

"Çok zorluk çekiyordum, istediğim yola kavuştum"

Engelli vatandaş Fatma Barcın, ana yoldan evine kadar yapılan yol hizmeti için çok memnun olduğunu ifade ederek; "Daha önce bahçeden eve kadar ailem beni sırtlarında taşıyordu. Çok zorluk çekiyordum. Belediye Başkanım Adem Murat Yücel'den Allah razı olsun. O ve ekibi sayesinde istediğim yola kavuştum" dedi. - ANTALYA

Evine girip çıkamayan engelli vatandaş için özel rampa yapıldı
Evine girip çıkamayan engelli vatandaş için özel rampa yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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