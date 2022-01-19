Evine giren hırsızı öldüren tersane işçisi: Tava ve bıçakla uzaklaştırmaya çalıştım

KOCAELİ'de evine giren hırsızlıktan sabıkası bulunan Murat Yarar'ı (36) bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak (24), ifadesinde, kahvaltı sonrası tava ve bıçağı mutfağa götürürken, ses gelen yatak odasına yöneldiğini belirterek, "Bana saldırınca ben de korku ve panikle elimdeki tavayı şahsın...

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de evine giren hırsızlıktan sabıkası bulunan Murat Yarar'ı (36) bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak (24), ifadesinde, kahvaltı sonrası tava ve bıçağı mutfağa götürürken, ses gelen yatak odasına yöneldiğini belirterek, "Bana saldırınca ben de korku ve panikle elimdeki tavayı şahsın omuz kısmına doğru vurmaya başladım ve yine elimde bulunan bıçağı şahsın kalça kısmına sallayarak uzaklaştırmak istedim" dediği öğrenildi.

Olay, 14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki apartmanın giriş katında meydana geldi. Evlilik hazırlıkları yapan tersane işçisi Osman Karatoprak, evine giren Murat Yarar'ı çıkan arbedede bıçakladı. Evden çıkıp kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. Osman Karatoprak'ın çevredekilerden yardım istemesi üzerine, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi.