Evine girdiği adamı kalbinden bıçaklayıp öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Bursa'da geçtiğimiz akşam evine giren hırsız tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Fikret Altınsoy'un katil zanlısı Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da geçtiğimiz akşam evine giren hırsız tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Fikret Altınsoy'un katil zanlısı Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının kaçış anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Hamdi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi Fikret Altınsoy (60), balkonda otururken evinin bahçesinde bulunan dededen kalma kullanılmayan eski evden ses geldiğini fark etti. Yanına 22 yaşındaki yeğeni Ali Burcan'ı da alan Altınsoy, bahçeye inip eski eve geçtikleri sırada hırsız Ö.K.'yle karşı karşıya geldi. Hırsızı yakalamak isteyen dayı yeğen bir anda Ö.K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Altınsoy kalbine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanıp yere yığılırken, Ali Burcan'ın ise kolunda derin kesik oluştu. Bıçaklı hırsız, dayı ve yeğenini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altınsoy ve Burcan, 112 ambulansıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Kolunda derin kesik oluşan Burcan ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından eşgalini tespit ettiği şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayet zanlısı Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı