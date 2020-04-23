Evine gidemeyen sağlıkçılardan kaldıkları otelde 23 Nisan kutlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Evine gidemeyen sağlıkçılardan kaldıkları otelde 23 Nisan kutlaması - Haber
23 Nisan, Haber

Evine gidemeyen sağlıkçılardan kaldıkları otelde 23 Nisan kutlaması

Evine gidemeyen sağlıkçılardan kaldıkları otelde 23 Nisan kutlaması Korona virüsle en ön safta mücadele ettikleri için evlerine gidemeyen sağlık personelleri, saat 21.00'de istirahat ettikleri otelin balkon kısımlarına çıkarak istiklal marşı okuyup, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

23.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:08
Evine gidemeyen sağlıkçılardan kaldıkları otelde 23 Nisan kutlaması

Evine gidemeyen sağlıkçılardan kaldıkları otelde 23 Nisan kutlaması

İSTANBUL - Korona virüsle en ön safta mücadele ettikleri için evlerine gidemeyen sağlık personelleri, saat 21.00'de istirahat ettikleri otelin balkon kısımlarına çıkarak istiklal marşı okuyup, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta bulunan sağlık çalışanları da saat 21.00'ı gösterdiğinde istirahat ettikleri otelin iç kısmındaki balkon bölümüne çıkarak saygı duruşunda bulundu. Evine gidemedikleri için otelde kalan sağlık personelleri Türk bayrağı açarak saat 21.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu. Sağlıkçılar adına kısa bir konuşma yapan bir personel, "Atatürk'ün liderliğinde meclisimizin 100. Yıldönümünde biz evine gidemeyen sağlıkçılar olarak 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Bizler sizin için sahadayız, sizlerde bizim için evde kalın" diyerek vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Evine gidemeyen sağlıkçılardan kaldıkları otelde 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler inanamadı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?' Haber
Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler inanamadı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı Haber
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı Haber
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker Haber
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Demet Akalın Acun Ilıcalı Muazzez Abacı
Spor Podolski Burak Yılmaz Loris Karius Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Evine gidemeyen sağlıkçılardan kaldıkları otelde 23 Nisan kutlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 00:04:43. #1.15#
title